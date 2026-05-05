В Новосибирске полиция изъяла у мужчины более 600 граммов наркотиков

Против задержанного возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске на улице Залесского задержали 43-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске по линии Кемеровской области. Оперативники поймали его в тот момент, когда он готовил очередную закладку с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Выяснилось, что задержанный проживает в Заельцовском районе. Полгода он управлял интернет-магазином по продаже наркотиков в одном из мессенджеров: принимал заказы, получал деньги и отправлял покупателям координаты тайников, которые делал сам.

При задержании мужчина рассказал полицейским, что недалеко от своего дома оборудовал схрон. Там оперативники нашли полимерный пакет с наркотиком, а также пустые зип-пакеты, изоленту, электронные весы и два телефона. Экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое средство общей массой более 600 граммов.

Против задержанного возбудили уголовное дело. На время следствия его отправят под стражу.

