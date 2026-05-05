На фасаде Камерного зала новосибирской филармонии покажут военную хронику

В преддверии Дня Победы на фасаде Камерного зала филармонии Новосибирска жители и гости города смогут увидеть хронику времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона. Показ мультимедийной проекции «С музыкой – к Победе!» состоится 6 мая в 22:00 в самом центре города под открытым небом – сразу после репетиции парада. Мероприятие станет частью масштабной праздничной программы, подготовленной новосибирской филармонией. В проекте сочетаются современная 3D-графика, документальные кадры военного времени и художественные образы. Зрители увидят историю о том, как искусство всегда служило опорой обществу в самые трудные времена. В центре проекта – Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде. В Новосибирске она впервые прозвучала в 1942 году. А перед началом световой программы на ступенях Камерного зала пройдет концерт «Главные песни страны».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX