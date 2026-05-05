В Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 9-летнего мальчика на переходе

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемой зебре. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирска.

В Новосибирске в Ленинском районе неизвестный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. 9-летний мальчик переходил улицу в разрешенном месте. После аварии водитель скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

ДТП случилось 5 мая в 13:40 на улице Пархоменко, 11. Водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Котовского со стороны Плахотного в направлении Пархоменко. В этот момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходил мальчик.

Водитель сбил ребенка и уехал.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Характер травм уточняется.

Полиция ищет свидетелей аварии. Если вы видели эту аварию, то сообщите в Полк ДПС по телефону +7 (383) 232-23-51 или приезжайте по адресу Станционная, 24.

