Новый анализатор делает 400 тестов в час в больнице под Новосибирском

В Искитимскую центральную районную больницу поставили новый биохимический анализатор, который способен обрабатывать 400 проб в час. Оборудование помогает местным врачам проводить полный набор исследований по 29 разным показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Аппарат работает на реактивах, которые выпускают в наукограде Кольцово. В машину можно загрузить до ста образцов одновременно.
Заведующая лабораторией Ирина Шипилова рассказала, что с появлением нового оборудования выросла не только скорость, но и точность анализов. Все исследования для жителей Искитима и соседних сел делают бесплатно по полису ОМС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru