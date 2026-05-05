Новый анализатор делает 400 тестов в час в больнице под Новосибирском

Аппарат работает на реактивах. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Искитимскую центральную районную больницу поставили новый биохимический анализатор, который способен обрабатывать 400 проб в час. Оборудование помогает местным врачам проводить полный набор исследований по 29 разным показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Аппарат работает на реактивах, которые выпускают в наукограде Кольцово. В машину можно загрузить до ста образцов одновременно.

Заведующая лабораторией Ирина Шипилова рассказала, что с появлением нового оборудования выросла не только скорость, но и точность анализов. Все исследования для жителей Искитима и соседних сел делают бесплатно по полису ОМС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX