В апреле в Новосибирской области пропал 101 человек

Семеро погибли, поиски шестерых продолжаются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года в отряд «Лиза Алерт» поступила 101 заявка на поиск пропавших людей в Новосибирской области. Живыми удалось найти 78 человек. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Семеро пропавших, к сожалению, погибли. Еще четверых нашли родственники без участия волонтеров.

Шесть заявок пока не подтвердились — возможно, человек и не терялся. Поиски еще шестерых продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.

