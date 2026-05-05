В апреле в Новосибирской области пропал 101 человек

В апреле 2026 года в отряд «Лиза Алерт» поступила 101 заявка на поиск пропавших людей в Новосибирской области. Живыми удалось найти 78 человек. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Семеро пропавших, к сожалению, погибли. Еще четверых нашли родственники без участия волонтеров.
Шесть заявок пока не подтвердились — возможно, человек и не терялся. Поиски еще шестерых продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.
