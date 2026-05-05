Полиция помогла женщине из Казахстана получить ВНЖ под Новосибирском

Женщина поблагодарила сотрудников МВД. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области 82-летняя гражданка Казахстана получила вид на жительство. Дочь пожилой женщины обратилась за помощью к начальнику регионального главка МВД Андрею Кулькову на приеме в приемной Президента в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Заявительница объяснила, что ее пожилая мать сама не может собрать и оформить все нужные бумаги. Без российского вида на жительство женщина не имела доступа к медицинской помощи, пенсии и соцвыплатам. Андрей Кульков дал указание сотрудникам Управления по вопросам миграции разобрать обращение вне очереди. На подготовку документов у полицейских ушло всего пять дней.

После этого они вручили пожилой гражданке вид на жительство. Женщина поблагодарила сотрудников МВД за внимание и неравнодушие.

