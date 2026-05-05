Над куполом НОВАТа в Новосибирске подняли Знамя Победы

Флаг водрузили по просьбе ветеранов

В Новосибирске над куполом театра оперы и балета снова развевается Знамя Победы. Это копия штурмового флага, который подняли над Рейхстагом в 1945 году. В церемонии участвовал генеральный директор НОВАТа Айрат Тухватуллин. Об этом сообщает пресс-служба НОВАТа.

Впервые знамя водрузили над театром несколько лет назад по просьбе ветеранов. Они хотели, чтобы все участники парада видели главный символ праздника.

Эта традиция стала важной для НОВАТа. Театр называют Театром Победы. Он открыл свои двери для зрителей 12 мая 1945 года. Тогда война только закончилась.

