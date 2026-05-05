НовостиОбщество5 мая 2026 8:46

За неделю новосибирские спасатели спасли шесть человек

Всего за неделю совершено 49 выездов, помощь получили 26 горожан
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска спасла шесть человек. Всего спасатели совершили 49 выездов и оказали помощь 26 горожанам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Спасатели продолжают рейды. Они проверяют соблюдение пожарной безопасности и правил поведения на воде. Также осматривают места возможных подтоплений и коллекторы.

Экипаж Вега-1 выезжал на ландшафтный пожар в районе Ключ-Камышенского плато. Вместе с пожарно-спасательной частью №3 огонь быстро потушили.

—Ландшафтные пожары представляют серьёзную опасность из-за высокой скорости распространения и способности наносить значительный ущерб. Они также негативно влияют на видимость и качество атмосферного воздуха в результате образования дымовых шлейфов, — предупредили в МАСС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX