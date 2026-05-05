В центре Новосибирска 6 мая перекроют Красный проспект и еще несколько улиц

Ограничения введут с 18:30 до 23:00 в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы

В Новосибирске завтра, 6 мая, введут ограничения движения. Временно закроют несколько участков в центре города. Причина — подготовка и празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Движение перекроют с 18:30 до 23:00. Под запрет попадут: Красный проспект — от улицы Фабричной до Гоголя; Улица Крылова — от Советской до Мичурина; Улица Фрунзе — от Советской до Мичурина; Улица Орджоникидзе — от Советской до Каменской; Октябрьская магистраль — от Красного проспекта до Серебренниковской и от Серебренниковской до Каменской; Улица Кирова — от Каменской до Восхода.

