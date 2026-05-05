Полиция задержала 83-летнего новосибирца за угон машины у женщины

В Новосибирске 52-летняя женщина обратилась в полицию из-за пропажи своей машины, которая долго стояла у дома на улице Зорге. Автомобилем марки «Москвич 2140» никто не пользовался, и владелица заметила исчезновение не сразу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 83-летний мужчина, который живет в том же районе. Раньше он не попадал в поле зрения правоохранителей. Пенсионер заметил, что машина долго простаивает во дворе и никто ею не пользуется. Тогда он отбуксировал «Москвич» к себе в гараж. Там его и обнаружили полицейские.
Пожилой мужчина объяснил, что у него самого есть точно такой же автомобиль. Он хотел снять с чужой машины запчасти и использовать их для ремонта своей. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. С него взяли подписку о невыезде. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства.
