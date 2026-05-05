В Дзержинском районе Новосибирска пройдет промышленная ярмарка для садоводов

На ярмарке будут представлены товары для садоводов от новосибирских производителей.

Общегородская специализированная промышленная ярмарка для садоводов состоится 7 и 8 мая в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 на проспекте Дзержинского, 2/2. На мероприятии будет представлен широкий ассортимент товаров для садоводов и огородников от более чем 40 местных производителей.

К участию приглашают производителей и оптово-розничные компании Новосибирской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также владельцев фермерских и подсобных хозяйств, предлагающих товары для садоводства.

Торговые места участникам предоставят бесплатно. Чтобы занять место на агропромышленной ярмарке, нужно подать заявку через ГИС-портал.

