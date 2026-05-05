Геронтопсихолог Макарова: «Пенсионеры верят мошенникам из-за воспитания СССР»

Психолог объяснила доверчивость пенсионеров советским воспитанием. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Геронтопсихолог Елена Макарова объяснила, почему пожилые россияне часто попадаются на уловки мошенников. По ее словам, все дело в советском воспитании. В СССР люди жили по принципу «человек человеку товарищ», часто ходили в гости, не имели строгих личных границ. Обмана тогда почти не было – только цыгане или финансовые пирамиды в 1990-х, но злоумышленники не применяли психологические приемы. Об этом пишет «Абзац».

Психолог отметила, что такая наивность была уместна в те времена, но сейчас она мешает. В XXI веке доверчивость делает пенсионеров легкой добычей для преступников.

Однако проблема не только в этом. Есть и другой момент: многие старики из-за старой установки «яйца курицу не учат» стесняются признаться детям или внукам, что их обманули. Из-за этого реальное число жертв среди пожилых может быть выше официальной статистики, подчеркнула специалист.

