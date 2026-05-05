Турэксперт Кодякова: «Страховка компенсирует затраты на тур при болезни»

Эксперт рассказала о выгоде страховки от невыезда.

Генеральный директор компании «Центр туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова рассказала, как страховка от невыезда помогает туристам сэкономить при непредвиденных обстоятельствах. По ее словам, такой полис позволяет вернуть от 50 до 90% стоимости тура, если поездка срывается из-за болезни или других форс-мажоров. Об этом пишет NEWS.ru.

Особенно актуальна страховка, когда человек заболевает за несколько дней до вылета. В этом случае можно не только вернуть деньги, но и перенести путешествие на другой срок. Эксперт отметила, что штрафы за отказ от поездки бывают очень высокими, иногда до 100%, но при переносе дат санкции мягче. Для этого нужно обратиться к туроператору с медицинской справкой, заверенной печатью и подписью.

Если неприятность случилась уже во время отдыха, Кодякова советует вызвать врача в отель, сохранять все чеки и справки, а затем обращаться в страховую компанию. В тяжелых случаях возможна эвакуация. Главное – заранее изучить полис, записать контакты ассистанской службы и взять с собой аптечку. Страховку от невыезда лучше оформлять за месяц до вылета, чтобы быть уверенным в защите.

