В Новосибирске помыли 1356 км дорог за сутки

Дорожники помыли более 1356 километров дорог в Новосибирске.

За минувшие сутки дорожные службы Новосибирска вывезли с улиц 275 кубометров мусора и 681 тонну смета и грязи. На уборку выходили 443 единицы техники, а также 293 рабочих, которые занимались ручной уборкой. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты помыли более 1356 километров дорог и тротуаров, 92 дорожных знака, 25 остановок и 47 островков безопасности. Также подмели 490 километров тротуаров и очистили 527 остановок.

Кроме того, продолжается поддерживающий ремонт дорожного полотна. За сутки восстановили 1734 погонных метра дорог.

Также на улицах города ведутся работы по нанесению дорожной разметки. За прошедшие сутки нанесли почти 41 километр разметки. Работы вели на многих магистралях, включая Красный проспект, проспекты Строителей, Академика Лаврентьева и другие.

Сегодня, 5 мая, в первую смену город убирают 287 единиц техники. Они работают на улицах Серебренниковской, Железнодорожной, Аэропорт, Плахотного, Титова, Комсомольской, Вертковской, а также на Красном проспекте, Дачном шоссе, Бугринском мосту и других объектах.

