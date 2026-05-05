Нутрициолог Яблокова: «Баранина усиливает нагрузку на сосуды при гипертонии»

Нутрициолог предупредила о вреде баранины при гипертонии.

Нутрициолог Ольга Яблокова рассказала о влиянии баранины на здоровье. По ее словам, это мясо содержит меньше холестерина, чем свинина и говядина. Однако из-за высокого содержания жиров оно может навредить людям с некоторыми заболеваниями. В первую очередь речь идет о гипертонии и атеросклерозе. Об этом пишет NEWS.ru.

Дело в том, что жирная пища усиливает нагрузку на сосуды, что опасно при повышенном давлении. Также баранина богата пуринами. Они превращаются в мочевую кислоту и могут спровоцировать приступы подагры.

Особую осторожность стоит проявить тем, у кого есть болезни печени или желчнокаменная болезнь. Жиры создают дополнительную нагрузку на эти органы. Специалист рекомендует обсуждать количество такого мяса в рационе с врачом. Важно контролировать порции, чтобы избежать негативных последствий.

