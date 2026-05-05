Новосибирцев предупредили о перебоях с банковскими сервисами с 5 по 9 мая

Сбербанк сообщил о перебоях в работе сервисов с 5 по 9 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирска предупредили о возможных перебоях в работе банковских сервисов. Ограничения продлятся с 5 по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В эти дни из-за проблем с мобильным интернетом и СМС могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, входом в приложение банка и получением сообщений с номера 900.

В банке посоветовали клиентам подключаться к Wi-Fi для проведения операций. Коды подтверждения можно будет посмотреть в истории операций в «СберБанк Онлайн».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX