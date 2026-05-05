ГКБ №11 Новосибирска получила оборудование для ранней диагностики рака

Исследование репродуктивной системы теперь проводят прямо на приеме. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

В женской консультации Городской клинической больницы №11 Новосибирска появились два современных кольпоскопа – аппарата для раннего выявления онкологических заболеваний репродуктивной системы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Оборудование установили в кабинетах акушеров-гинекологов, что существенно облегчает работу врачей, рассказала заведующая женской консультацией ГКБ №11 Елена Шарыпова. Теперь кольпоскопию с функциональными пробами проводят прямо на приеме, наблюдая за реакцией тканей в реальном времени.

За два месяца работы с новыми кольпоскопами проведено 5 тысяч осмотров. Так, медикам удалось выявить 235 случаев легкой, 189 – умеренной, 27 – тяжелой дисплазии шейки матки. Новые оптические приборы многократно повысили точность гистологии на самых ранних этапах.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, поддержка женского здоровья является приоритетами нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Он также подчеркнул, что в следующем году в регионе появятся модульные женские консультации.

