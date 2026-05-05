Магнитные бури накрыли Новосибирск 5 мая

Геомагнитная обстановка остается нестабильной

Ночью с 4 на 5 мая на Земле зафиксировали магнитные бури среднего уровня. По данным специалистов, геомагнитная обстановка сейчас остается умеренно возмущенной. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Пик активности пришелся примерно на полночь — бури достигли уровня G2. Причиной стал выброс корональной плазмы на Солнце, который произошел еще 30 апреля и спустя несколько дней достиг Земли.

По прогнозу, в ближайшие сутки возможны остаточные геомагнитные возмущения. Вспышечная активность на Солнце остается низкой, однако через несколько дней ожидается появление крупной активной области, что может привести к новому усилению космической погоды.

