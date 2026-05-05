Жителю Тогучина выплатят компенсацию после отмены приговора

Суд взыскал с Минфина 20 тысяч рублей за моральный вред

В Новосибирской области Тогучинский районный суд рассмотрел иск местного жителя к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда после незаконного уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Ранее мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако позже Новосибирский областной суд отменил приговор и оправдал его из-за отсутствия состава преступления. За истцом признали право на реабилитацию.

После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать 1 млн рублей за причиненный моральный вред. Представитель Минфина просил учесть принципы разумности и справедливости при рассмотрении дела.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с Министерство финансов Российской Федерации компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

