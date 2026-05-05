Почти 40 человек погибли в ДТП в Новосибирской области с начала года

Более 600 ДТП произошло в Новосибирской области с начала года.

В Новосибирской области с начала января по конец апреля 2026 года произошло 611 ДТП с пострадавшими. В них погибли 39 человек, еще 741 были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирске за первые четыре месяца 2026 года произошло 370 дорожных аварии с пострадавшими. Смертельные травмы получили 5 человек, еще 445 были ранены.

- Помните: соблюдение Правил дорожного движения - это не только требование закона, но и важная часть культуры вождения, определяющая безопасность всех участников дорожного движения, - обратились к водителям в ведомстве.

