Юрий Саблин стал врио главы Новосибирского района

Решение о назначении принял губернатор региона. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников назначил Юрия Саблина временно исполняющим полномочия главы Новосибирского района. О решении он сообщил на встрече с районным активом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Глава региона отметил, что Новосибирский район является важной территорией и не может оставаться без руководителя даже на короткий срок.

Юрий Саблин, в свою очередь, заявил, что намерен приложить все усилия для развития района и решения текущих задач.

Ранее он более 10 лет возглавлял рабочий поселок Краснообск, а затем в течение пяти лет занимал должность главы Искитимского района.

