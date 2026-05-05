Летом в Новосибирске заработают 211 детских лагерей

Для детей в Новосибирске подготовили более 200 лагерей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца учебного года осталось меньше месяца. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал на оперативном совещании о планах на летний отдых школьников.

В городе организуют 200 лагерей с дневным пребыванием и 11 загородных центров. Для подростков, которые хотят поработать, запустят почти 100 трудовых отрядов на базе территориальных общественных самоуправлений.

Особое внимание решено уделить детям из трудных семей и семьям участников специальной военной операции.

- Это наша особая забота, - подчеркнул глава города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX