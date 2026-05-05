Новосибирец принял участие в телепрограмме «Своя игра»

Новосибирец Иван Стагис принял участие в телепрограмме «Своя игра». Фото: кадр из телеигры «Своя игра» на НТВ

Житель Новосибирска поучаствовал в телепрограмме «Своя игра». Иван Стагис работает журналистом и сыграл в интеллектуальном шоу впервые. В выпуске от 3 мая продолжился четвертый этап турнира «Золотая девятка».

Соперниками новосибирца оказались матерые участники телеигры. За центральным столом в золотой мантии расположился член «Золотой девятки» Алексей Сотников – преподаватель математики из Москвы. Еще одним противником оказался Денис Володин, музыкант из Ульяновска, сыгравший пятый раз.

Первый раунд остался за членом Алексеем Сотниковым, уверенно вырвавшимся вперед, а вот новичок пока не смог набрать очки и ушел в минус. Во втором раунде соперники показали, что ничуть не слабее игрока в золотой мантии и стали набирать очки. Ключевую роль в состязании сыграл опыт. Несмотря на то, что все три участника правильно ответили на финальный вопрос, лидерство удержал член «Золотой девятки».

