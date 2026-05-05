Житель Новосибирска предстанет перед судом за создание фирм-однодневок

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело против 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном использовании документов для создания компаний. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что осенью 2025 года мужчина получил предложение быстро заработать. Неизвестные предложили ему деньги за оформление нескольких организаций на его имя. За вознаграждение в 15 тысяч рублей новосибирец отдал свой паспорт для регистрации пяти обществ с ограниченной ответственностью в налоговой службе.
Мужчина стал официальным учредителем и генеральным директором этих фирм, хотя на самом деле он не планировал заниматься бизнесом и руководить компаниями.
Дело направили на рассмотрение мировому судье Кировского судебного района.
