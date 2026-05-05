В Новосибирске задержали подростка за рулем питбайка

Несовершеннолетний ехал по дороге без водительских прав. Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники ДПС остановили подростка, который управлял питбайком без прав. Инцидент произошел 5 мая на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Как сообщили в Госавтоинспекция, за рулем находился 17-летний подросток. Его отстранили от управления транспортом в присутствии законного представителя.

Питбайк изъяли и отправили на специализированную стоянку. В отношении подростка составили административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ — управление транспортом без водительских прав.

В ведомстве напомнили, что питбайки считаются спортивным инвентарем и не предназначены для движения по дорогам общего пользования.

