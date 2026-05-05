В Новосибирске ограничат движение на нескольких улицах

Ограничения связаны с реконструкцией трубопроводов Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске введут временные ограничения движения транспорта в Центральном округе и Ленинском районе. Работы проведет компания НТСК. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

С 5 мая по 5 октября сузят проезжую часть на улице Плановой — от здания №75/3 до №75/2. Ограничение составит около 5 метров.

Кроме того, на ряде участков движение полностью перекроют. С 12 мая по 15 июля закроют улицу Советскую — от Фрунзе до Державина и Сибирской.

С 15 мая по 25 августа ограничение введут на улице Коммунистической — от здания №35 до пересечения с Красным проспектом.

Также с 15 мая по 15 сентября перекроют движение на пересечениях улицы Блюхера с Космической и Космической с проспектом Карла Маркса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX