В Новосибирске ограничат движение на нескольких улицах

Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске введут временные ограничения движения транспорта в Центральном округе и Ленинском районе. Работы проведет компания НТСК. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
С 5 мая по 5 октября сузят проезжую часть на улице Плановой — от здания №75/3 до №75/2. Ограничение составит около 5 метров.
Кроме того, на ряде участков движение полностью перекроют. С 12 мая по 15 июля закроют улицу Советскую — от Фрунзе до Державина и Сибирской.
С 15 мая по 25 августа ограничение введут на улице Коммунистической — от здания №35 до пересечения с Красным проспектом.
Также с 15 мая по 15 сентября перекроют движение на пересечениях улицы Блюхера с Космической и Космической с проспектом Карла Маркса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru