В Новосибирске в 2026 году откроют социальную гостиницу при вытрезвителе

Социальная гостиница для бездомных заработает при вытрезвителе в Новосибирске.

В Новосибирске расширяют работу вытрезвителя на Старом шоссе, 140/1. Здесь граждане, находящиеся в алкогольном или накотическом опьянении могут бесплатно и добровольно получить помощь. Им предоставляют спальное место, чистую одежду и воду. Если человеку становится плохо, сотрудники вызывают скорую помощь для госпитализации. Сейчас после вытрезвления людей отвозят к ближайшим транспортным узлам, чтобы они могли легко добраться до дома. А для бездомных во второй половине 2026 года при вытрезвителе планируют запустить социальную гостиницу на девять мест. Об этом КП-Новосибирск рассказала Ольга Потапова, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Социальная гостиница будет предназначена для людей без определенного места жительства. В гостинице можно будет находиться до трех суток. За это время социальные службы помогут человеку найти место в приюте или доме ночного пребывания.

В социальной гостинице уже отремонтировали помещения и подготовили мебель. Там обустроили спальни, санитарные комнаты и зону отдыха с телевизором. Также в центре организуют питание. Сейчас власти готовят документы, которые определят точный порядок работы нового блока. Переговоры с организациями, которые содержат дома ночного пребывания, уже начали.

