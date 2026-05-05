Коллекция новосибирского музея пополнилась 19 старинными ружьями

19 конфискованных в Сибири ружей признали музейной ценностью. Фото: пресс-служба новосибирского исторического парка «Россия – Моя история»

Новосибирский исторический парк «Россия – Моя история» получил от Министерства культуры РФ 19 старинных охотничьих ружей. Об уникальных экземплярах рассказали в пресс-службе музея.

Двуствольные охотничьи ружья были изъяты из оборота на территории Сибирского федерального округа. По закону конфискованное оружие обычно утилизируют. Однако если оно представляет культурную ценность, его могут передать в музей. В собрание вошли образцы отечественного и иностранного производства с начала ХХ века до 1970-х годов.

Многие ружья украшены тонкой гравировкой со сценами охоты и растительными орнаментами, отдельные экземпляры демонстрируют инженерные решения первой половины прошлого века. Также часть коллекции состоит из трофеев красноармейцев времен Великой Отечественной войны.

Директор новосибирского музея «Россия – Моя история», кандидат исторических наук Алексей Пронин подчеркнул, что данные экземпляры стали бесценным приобретением, отражающим важные страницы российской истории.

