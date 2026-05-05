Новосибирцы застряли в аэропорту Волгограда из-за массовых задержек рейсов

Новосибирцы из-за массовой задержки рейсов застряли в аэропорту Волгограда.

В аэрпорту Волгограда наблюдаются массовые задержки рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Путешественникам, среди которых оказались и новосибирцы, приходится ждать, когда ситуация стабилизируется.

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, они должны были отправиться из Волгограда в Москву на рейсе «Победы» еще в 17:20 4 мая. Однако со вчерашнего вечера им начали приходить сообщения о переносе вылета. Сейчас, по данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет рейса назначен на 13:40 5 мая.

Добавим, что в аэропорту Волгограда на вылет задерживается шесть рейсов в Москву, пять рейсов в Санкт-Петербург и один в Екатеринбург. Кроме того, был отмене вылет двух рейсов в Санкт-Петербург.

