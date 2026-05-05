Более 11 тысяч детей отдохнут в лагерях Новосибирска летом

В Новосибирске этим летом в загородных лагерях отдохнут более 11,7 тысячи детей. Для них подготовили оздоровительные и профильные смены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Детей примут лагеря «Березка», «Тимуровец», «Пионер», «Калейдоскоп», «Кировский», «Созвездие Юниор», «Звездный бриз», «Сказка», а также центр «Территория развития». Кроме того, будут работать палаточные лагеря «Лидер» и «Лис».

Отдых организуют и на базе городских площадок, включая Городской центр активного долголетия и «Турград».

Помимо обычных смен, запланированы профильные программы. Они охватят почти 5 тысяч детей. Ребята смогут выбрать направления — от творческих и спортивных до туристско-краеведческих.

Для поддержки семей муниципалитет закупил 1950 субсидированных путевок для детей в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО. Еще 1169 путевок предоставят с частичной оплатой из городского бюджета.

