На зарплаты подросткам в Новосибирске выделят более 23 миллионов

В Новосибирске на оплату труда подростков в летний период направят более 23 миллионов рублей. Средства предусмотрены в городском бюджете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, временная занятость подростков организуется для профориентации, профилактики правонарушений и материальной поддержки школьников.
Работу в образовательных учреждениях получат 1324 подростка. Еще 200 человек планируют трудоустроить через проект «Трудовые отряды подростков города Новосибирска». Совместно с территориальным общественным самоуправлением сформируют 97 отрядов, в которых будут заняты 970 детей.
Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что все площадки для летнего отдыха должны быть готовы заранее.
— Все площадки дневного пребывания детей и загородные лагеря должны быть полностью готовы за неделю до начала сезона отдыха. Неделя — на комиссионные обследования, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
