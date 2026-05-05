Ветеранов в Новосибирске поздравляют воспитанники детдомов

С начала года помощь получили более 80 человек

В Новосибирске воспитанники детских домов поздравляют ветеранов с Днем Победы. Ребята приходят к ним домой вместе с социальными работниками, помогают по хозяйству и готовят творческие выступления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Дети приносят подарки, читают стихи и общаются с ветеранами за чашкой чая. Во время встреч они слушают рассказы о военных годах и узнают о событиях прошлого от очевидцев.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Ольга Потапова, с начала года такую помощь получили 83 ветерана.

— В этом году мы также запустили акцию «Особенные дети о Победе». В рамках акции ребята с ограниченными возможностями здоровья и ребята с инвалидностью записывают видеопоздравления, читают стихи нашим ветеранам. Записи передаются социальным работникам, а они показывают эти ролики ветеранам, — рассказала Ольга Потапова.

Она добавила, что ветераны получают социальную поддержку круглый год, независимо от праздничных дат.

