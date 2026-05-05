Двоих новосибирцев будут судить за угрозы убийством и мошенничество

Двое мужчин ответят в суде за мошенничество и угоны автомобилей. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Усть-Таркском районе Новосибирской области завершили расследование дела против двух местных жителей. Мужчин обвиняют в мошенничестве, угрозе убийством и нескольких угонах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в январе 2026 года один из приятелей пообещал знакомой продать свою машину «Тойота Ленд Крузер» за 140 тысяч рублей. На самом деле отдавать автомобиль он не собирался. Получив деньги, мужчина скрылся.

Позже, в марте, один из фигурантов поссорился с односельчанами в селе Усть-Тарка. Во время спора он направил в их сторону пневматический пистолет и угрожал убить.

В середине марта оба подельника попали в еще одну историю. Их машина застряла в снегу в селе Новоникольск. Чтобы вытащить транспорт, они решили воспользоваться чужими автомобилями. Сначала мужчины залезли в «ВАЗ 2108» и завели его оставленными в замке ключами. Однако машина быстро заглохла. Тогда они нашли «ВАЗ 21099», на котором смогли проехать несколько улиц, пока не врезались в сугроб. После этого обвиняемые убежали.

Подсудимые признали свою вину лишь частично. Теперь им придется отвечать за свои поступки перед законом. Дело будет рассматривать Татарский районный суд Новосибирской области.

