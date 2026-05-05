В Новосибирске открылась выставка Цветы Победы

В экспозиции представили более 100 работ о Великой Отечественной войне. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске в центре культуры ЦК19 открылась выставка «Цветы Победы», посвященная Великой Отечественной войне. Проект подготовила арт-группа «Цех № 25». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Экспозиция объединила более 100 работ 20 авторов — от известных художников до начинающих. В залах представлены живопись, графика и произведения в смешанных техниках. Через искусство участники проекта показывают связь поколений и размышляют о том, как события войны отражаются в современности.

В работах можно увидеть портреты героев, военные пейзажи и символические образы. Авторы стремятся напомнить зрителям о цене мира и важности сохранения исторической памяти.

Кроме того, в тот же день в центре откроется выставка барнаульской художницы Анны Полторыхиной «Неявные пространства». В нее вошли более 80 графических работ, выполненных цветными карандашами.

