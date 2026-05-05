Любитель пьяной езды в Новосибирской области лишился автомобиля

Мошковский районный суд вынес приговор местному жителю за повторное вождение в нетрезвом виде. Мужчине назначили обязательные работы и конфисковали автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее любителя пьяной езды уже привлекали к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако это не остановило нарушителя: 30 октября 2025 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники полиции.

Суд приговорил пьяного водителя к 250 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль нарушителя – ЛАДА-210740 – был конфискован в доход государства.

