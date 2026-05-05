Вытрезвитель в Новосибирске принял 8 тысяч человек с момента открытия

8 тысяч человек попали в новосибирский вытрезвитель с осени 2023 года.

В Новосибирске подвели итоги работы Центра временного пребывания для людей в состоянии опьянения. Учреждение открыли в сентябре 2023 года. За это время его услугами воспользовались около 8 тысяч человек. А за первые три месяца 2026 года в центр доставили 996 граждан. Начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова рассказала КП-Новосибирск, что работа вытрезвителя помогает горожанам безопасно прийти в себя.

Что кассется портрета типичного посетителя вытрезвителя, то это чаще всего мужчины в возрасте от 36 до 59 лет. Большинство из них имеют постоянную или временную работу. Люди без определенного места жительства составляют лишь около 5 процентов от общего числа гостей. Женщины обращаются за помощью реже, их доля в статистике составляет порядка 4 процентов.

Потапова отметила, что такие центры есть далеко не в каждом крупном городе. Опыт Новосибирска показывает, что подобные учреждения востребованы. Сейчас центр принимает больше 3 тысяч человек в год.

