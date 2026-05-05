Женщину лишили прав за ДТП с пострадавшим под Новосибирском

Суд наказал водителя, устроившего аварию на Восточном шоссе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с ДТП. Женщину-водителя лишили права управления транспортными средствами за аварию, которая произошла в нетрезвом виде и причинила легкий вред здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент случился в первый день 2026 года, 1 января, около 00 часов 40 минут. На 18-м километре Восточного шоссе в Новосибирском районе женщина-водитель, управляя автомобилем «Хавал», не соблюдала безопасную дистанцию до едущего впереди «Киа». В результате она столкнулась с ним.

После удара «Хавал» выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с «Тойотой». Пассажир последней иномарки получил легкие травмы.

Следствие установило, что водитель «Хавала» грубо нарушила Правила дорожного движения. Дополнительным отягчающим обстоятельством стало то, что она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде лишения водительских прав на один год. Решение суда пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX