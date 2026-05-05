В Новосибирской области предприятия общепита освободили от НДС до конца года

Согласно закону, подписанному Президентом России Владимиром Путиным, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприниматели в сфере общепита освобождаются от уплаты НДС, в том числе налогоплательщики Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития НСО.
Воспользоваться льготой смогут организации и индивидуальные предприниматели, которые стали плательщиками НДС в текущем году, имели доходы за 2025 год не более 60 млн рублей, а также получают не менее 70% выручки от услуг общественного питания.
В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году нулевую налоговую ставку применили 520 бизнесменов Новосибирской области из разных сфер. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» с начала 2026 года проведены консультации по вопросам бухгалтерского учета, подборы системы налогообложения и налоговые семинары для предпринимателей.
