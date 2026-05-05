В преддверии 9 Мая глава Новосибирска поздравил 100-летнего ветерана

Павел Иванович Морозов готовится отметить 101-й день рождения 7 сентября. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил с предстоящей годовщиной Великой Победы 100 летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Ивановича Морозова. Об этом мэр города рассказал в своем канале в МАКС.

Павел Иванович готовится отметить 101-й день рождения 7 сентября. Он был призван на фронт в 1943 году, когда ему было 18 лет. Воевал в составе пехотного полка 2-го Украинского фронта, служил в ВДВ, принимал участие в сражениях у озера Балатон. Победу встретил в Австрии. Среди наград ветерана – орден Отечественной войны II степени и медали «За отвагу» и «За победу над Германией».

После войны переехал в Новосибирск и работал в проектном институте «Сибгипротранс». Кроме того, Павел Иванович носит звание почетного жителя Калининского района.

– Ветераны Великой Отечественной войны – люди особой закалки, настоящие герои. Они одержали победу в самой кровопролитной войне в истории человечества. С каждым годом их становится все меньше, и тем важнее успеть сказать каждому слова благодарности, окружить вниманием и заботой, – подчеркнул мэр Новосибирска.

