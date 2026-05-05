В Новосибирске открыли улицу Александра Кончина после ремонта

Движение транспорта восстановлено на улице Александра Кончина. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске снова открыто движение по улице Александра Кончина в Октябрьском районе. С начала апреля дорогу временно перекрывали из-за паводка. Уровень талых вод поднялся так высоко, что возникла угроза подтопления частных домов в районе Инюшенских переулков. Тогда проезд по улице стал небезопасным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы не допустить затопления и быстро отвести воду, дорожные службы провели срочные противопаводковые работы. В частности, специалисты очистили все водопропускные трубы от грязи и мусора, которые мешали стоку.

Сейчас все работы завершены. Дорожники полностью восстановили дорожное покрытие и установили защитные парапетные блоки. С 4 мая улица Александра Кончина снова открыта для движения транспорта.

