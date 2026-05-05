Бывший министр сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов получил новую должность

Бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов получил новую должность. Теперь он возглавляет инспекцию государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ведомстве.
- Он приступил к своим обязанностям 4 мая, - уточнили в Инспекции.
Добавим, что на сайте региональной инспекции Гостехнадзора пока руководителем указана Ирина Ситохина, которая с июня прошлого года работала там в статусе исполняющего обязанности начальника.
