Бывший министр сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов получил новую должность

Андрей Шинделов назначен начальником инспекции Гостехнадзора Новосибирской области. Фото: Минсельхоз Новосибирской области

Бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов получил новую должность. Теперь он возглавляет инспекцию государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ведомстве.

- Он приступил к своим обязанностям 4 мая, - уточнили в Инспекции.

Добавим, что на сайте региональной инспекции Гостехнадзора пока руководителем указана Ирина Ситохина, которая с июня прошлого года работала там в статусе исполняющего обязанности начальника.

