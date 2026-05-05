У жительницы Новосибирска конфисковали беспилотник стоимостью более 1 млн рублей

Жительницу Новосибирска осудили за попытку вывоза беспилотника. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

У 48-летней предпринимательницы из Новосибирска изъяли беспилотник стоимостью более 1 млн рублей. Пограничники нашли аппарат «VolJet VT5» во время проверки автомобиля на пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе. Женщина ведет бизнес в Казахстане и хотела перевезти туда технику для работы. Однако у нее не было специальных документов, которые разрешают вывозить подобные устройства за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Суд признал жительницу Новосибирска виновной в незаконном перемещении техники через границу. Ей назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Сам летательный аппарат самолетного типа решили конфисковать в пользу государства.

Сейчас судебные приставы проводят процедуру передачи имущества. В ближайшее время беспилотник отдадут представителям Министерства обороны России.

