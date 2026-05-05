Дополнительные вечерние электрички на левый берег Новосибирска запустят 9 мая

После салюта жители новосибирцы смогут уехать домой на дополнительных электричках.

В Новосибирске 9 мая будут курсировать дополнительные рейсы электричек на левый берег города. Рейсы организованы для удобства жителей и гостей города, планирующих посетить праздничные мероприятия в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Так, электропоезд № 7313 до станции «Пригородный простор» отправится из Новосибирска в 22:23. Затем остановится на «Правой Оби» (у Михайловской набережной) в 22:30 и прибудет на конечную станцию в 22:54.

Рейс № 6521 «Новосибирск – Издревая» отправится на 18 минут позже действующего расписания – в 22:19. Далее сделает остановки на станциях «Центр» в 22:25 и «Речной вокзал» 22:30. Прибытие в «Издревую» – в 23:05.

После салюта жители Академгородка, Бердска, Искитима и микрорайона Березовое смогут уехать домой на электропоезде № 6631 «Новосибирск – Искитим», который проследует со всеми остановками.

