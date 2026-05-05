Проезд к селу Базово восстановили в Новосибирской области

В Чулымском районе открыли дорогу к селу Базово после паводка. Фото: ТУАД

В Чулымском районе Новосибирской области восстановили проезд по трассе «Чулым — Ужаниха — Базово». Движение на этом участке закрыли в начале апреля, когда начался активный паводок. Вода вышла из берегов и затопила дорогу, поэтому ездить по ней было опасно. Специалисты дорожных служб дождались снижения уровня воды. Утром 5 мая все ограничения официально сняли, и теперь жители села Базово снова могут свободно добираться до соседних населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

По данным на утро 5 мая, в регионе произошло 106 случаев подтопления дорожной сети. Ремонтные бригады уже справились с последствиями разлива на 99 участках. В целом ситуация с весенним паводком в Новосибирской области стабилизируется, и транспортное сообщение постепенно возвращается в обычный режим.

Несмотря на открытие пути к селу, в области продолжают действовать сезонные ограничения для тяжелых машин. Грузовикам с нагрузкой на ось более 5 тонн нельзя проезжать по местным дорогам. Эти меры помогают сохранить асфальт в период, когда почва сильно увлажнена и покрытие легко разрушается.

