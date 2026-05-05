С начала сезона в Новосибирской области потушили 20 лесных пожаров

Большая часть лесных пожаров связана с деятельностью человека и неконтролируемым горением. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано 20 возгораний в лесах. Все они были оперативно ликвидированы в течение первых суток. Такую статистику представили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Общая площадь возгораний составила 167,14 га, из которых почти 80% приходилось на лесные участки. Наземное патрулирование оказалось самым эффективным методом мониторинга, благодаря которому выявлено 13 пожаров. Также с помощью космомониторинга обнаружено четыре возгорания, авиапатрулирования – 2 и видеомониторинга – 1.

Основным источником угрозы стал переход огня с земель сельскохозяйственного значения. На такие случаи приходится 11 пожаров – более половины от общего числа. Вина местного населения зафиксирована в семи случаях.

Кроме того, зарегистрирован один пожар, возникший из-за перехода огня с земель запаса и одно возгорание из-за аварии на ЛЭП. В Минприроды Новосибирской области подчеркнули, что 90% лесных пожаров связаны с деятельностью человека и неконтролируемым горением на прилегающих территориях.

