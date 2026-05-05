Цены на туры и медицинские услуги выросли в Новосибирской области

Медицинский туризм и зарубежные поездки подорожали в Новосибирской области.

В марте в Новосибирской области значительно подорожали зарубежные туры. Стоимость путевок выросла почти на 9%. Это связано с повышенным спросом на поездки в высокий сезон. На рост цен также повлияло ослабление курса рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

По словам первого заместителя начальника ведомства Марины Асаралиевой, Новосибирская область остается привлекательным центром медицинского туризма. В регионе появилось много частных клиник, которые привлекают пациентов высоким качеством услуг. Однако в отрасли ощущается нехватка квалифицированных кадров. Чтобы удержать специалистов, клиники повышают им зарплаты и улучшают условия труда. Кроме того, выросли расходы на медикаменты, материалы и обслуживание оборудования. Все эти издержки клиники переносят на конечную стоимость услуг. В итоге в марте подорожали пребывание в стационаре, стоматологические и диагностические процедуры.

В целом по Новосибирской области услуги за март стали дороже на 1,2%, а за год — на 11,6%. Этот показатель выше уровня инфляции в регионе, которая в марте составила 5,7%.

