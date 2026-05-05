Пьяный житель Бердска напал на полицейский после вызова скорой помощи

Житель Бердска предстанет перед судом за нападение на полицейских. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Бердске передали в суд дело против местного жителя, который напал на сотрудников полиции. Прокуратура утвердила обвинение в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за публичное оскорбление и за применение силы к представителям власти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 апреля 2026 года. Полицейские приехали по адресу после сообщения о том, что человеку могли нанести травмы. Мужчина был сильно пьян. К нему также вызвали бригаду скорой помощи, но пациент начал вести себя агрессивно. Он не захотел участвовать в разбирательстве, начал громко ругаться и применил физическую силу к сотрудникам, которые находились на службе.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Бердский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX