В Новосибирской области за месяц 5 детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

В Госавтоинспекции рассказали о правилах движения на СИМ и велосипедах. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В апреле этого года в Новосибирской области зафиксировали пять дорожных происшествий с участием детей младше 16 лет: в трех авариях пострадали дети на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, а еще два случая произошли с юными велосипедистами. Все пять человек получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В связи с этим сотрудники ведомства напомнили основные правила безопасности для несовершеннолетних водителей. В частности, дети до 14 лет должны ездить на велосипедах и самокатах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Выезжать на проезжую часть им нельзя.

Также инспекторы перечислили важные запреты. Например, нельзя управлять транспортом, не держась за руль. Запрещено перевозить пассажиров и тяжелые грузы, которые мешают ехать.

Одним из главных требований остается переход дороги. Правила обязывают водителей велосипедов и самокатов спешиваться перед тем, как выйти на «зебру». Переезжать дорогу по пешеходному переходу запрещено.

