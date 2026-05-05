В Новосибирске почти месяц ищут пропавшую 48-летнюю женщину

Пропавшую жительницу Новосибирска не могут найти почти месяц. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске уже почти месяц ищут пропавшую 48-летнюю Марину Кузнецову из Октябрьского района. Ее местонахождение неизвестно с 6 апреля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе! - указывают волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Во что была одета женщина в день пропажи, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.

