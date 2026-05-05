Жители дома на улице Шмидта в Новосибирске пожаловались на трупный запах

Пенсионеры требуют провести дезинфекцию.

В Новосибирске жильцы дома номер 6/1 по улице Шмидта столкнулись с опасной санитарной ситуацией. В одной из квартир на протяжении трех недель находилось тело умершего человека. За это время продукты разложения просочились в жилье этажом ниже. Собственники пострадавшего помещения, пенсионеры-ветераны, заявили, что их квартира теперь непригодна для проживания. Биологические жидкости испортили отделку стен и потолка, а в комнатах сохраняется риск распространения инфекции. Соответствующая петиция с требованием принять меры появилась на платформе change.org.

По словам пострадавших, управляющая компания и местные власти пока не решают проблему. Пенсионеры были вынуждены уехать из дома, так как опасаются за свое здоровье.

Сейчас владельцы жилья требуют срочно провести полную дезинфекцию всех помещений. Также они просят выплатить им деньги на восстановление ремонта и покупку новой мебели взамен испорченной.

